Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
VideoTajani all'arrivo dei sei bambini da Gaza: "Accolti a braccia aperte dagli italiani"
14 ago 2025
Tajani all'arrivo dei sei bambini da Gaza: "Accolti a braccia aperte dagli italiani"

"Tutti ci stanno aiutando per far arrivare i bambini malati ma e' un lavoro complicato"