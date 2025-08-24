Tajani a Salvini: politica estera la fa premier e ministro Esteri Rimini, 24 ago. (askanews) - "La politica estera la fanno il presidente del Consiglio, il ministro degli Esteri e se si devono far valere delle ragioni, come ho detto, si vince con la forza delle idee, non con la violenza delle parole". Lo ha detto, arrivato al Meeting di Rimini, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano delle "tensioni" dentro la maggioranza di governo, dopo le esternazioni del ministro Salvini verso Macron. "Io uso sempre toni calmi". Ha aggiunto Tajani a chi gli ricordava il monito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di abbassare i toni dopo le "provocazioni" di Salvini verso Macron in merito al conflitto in Ucraina, Tajani ha spiegato: "Bisogna sempre ricordare che la forza delle idee in politica conta più della violenza delle parole. Quindi se si vuole vincere bisogna usare la forza delle idee. Quello che io ho sempre cercato di fare per prevalere".