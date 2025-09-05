Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Testamento ArmaniDecaro PugliaDuchessa di KentVariante StratusLuna di sangueSinner oggi Us Open
Acquista il giornale
VideoTajani: "A Gaza e' una carneficina piu' che un genocidio"
5 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Tajani: "A Gaza e' una carneficina piu' che un genocidio"

Tajani: "A Gaza e' una carneficina piu' che un genocidio"

Il ministro a Pescara: "Qui non si tratta della scelta deliberata di distruggere un popolo"