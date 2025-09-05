Venerdì 5 Settembre 2025
Corpo a corpo con sfumature
Andrea Martini
Tajani: "A Gaza e' una carneficina piu' che un genocidio"
5 set 2025
5 set 2025
Tajani: "A Gaza e' una carneficina piu' che un genocidio"
Tajani: "A Gaza e' una carneficina piu' che un genocidio"
Il ministro a Pescara: "Qui non si tratta della scelta deliberata di distruggere un popolo"
© Riproduzione riservata
