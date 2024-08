Taiwan invia gli F16 per scortare gli atleti delle Olimpiadi a casa Roma, 13 ago. (askanews) - Taiwan ha inviato tre caccia F-16 per scortare, durante l'ultima ora di volo, l'aereo che ha riportato a casa gli atleti olimpici da Parigi 2024. Hanno gareggiato sotto il nome di "Taipei Cinese", vincendo sette medaglie, due d'oro e cinque di bronzo, secondo miglior risultato per l'isola de facto indipendente in un'Olimpiade.