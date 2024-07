Taiwan, esercitazioni militari a sorpresa per una risposta rapida Roma, 22 lug. (askanews) - Nelle immagini pubblicate dall'agenzia di stampa militare di Taiwan si vedono le navi della Marina taiwanese lasciare il porto di Suao a Yilan. Si tratta delle annuali esercitazioni militari Han Kuang di una settimana che però quest'anno l'isola ha lanciato senza preavviso, sintomo di un cambiamento rispetto alle precedenti, con l'intento di simulare realisticamente la capacità di respingere potenziali attacchi dalla Cina. Nel video si vede infatti quella che viene definita una partenza d'emergenza, una risposta rapida a una escalation improvvisa. Le tensioni con la Cina si sono riaccese sopprattutto dopo l'insediamento del nuovo presidente Lai Ching-te, lo scorso maggio, il cui discorso d'insediamento è stato bollato da Pechino come una sottolineatura dell'indipendenza di Taiwan. La risposta non si è fatta attendere, con le esercitazioni d'avvertimento lanciate dalla Cina come prova della sua capacità d'azione sull'isola, che rivendica come parte del suo territorio, malgrado sia de facto indipendente dal 1949