Taiwan denuncia rottura cavo sottomarino in presenza di nave cinese Taiwan, 25 feb. (askanews) - Immagini diffuse dalla Guardia Costiera taiwanese mostrano il personale che sale a bordo della nave mercantile battente bandiera togolese "Hongtai", con equipaggio cinese a bordo, dopo la rottura di un cavo sottomarino per le telecomunicazioni ha scollegato Penghu, arcipelago nello stretto di Taiwan, e l'isola principale di Taiwan, come dichiarato dal Ministero degli affari digitali taiwanese.