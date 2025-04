Taiwan denuncia 36 aerei militari cinesi, 20 in zona identificazione Taipei, 2 apr. (askanews) - Il ministero della Difesa di Taiwan afferma di aver individuato 36 aerei militari cinesi nei pressi dell'isola de facto indipendente dal 1949, ma afferma di non aver ancora individuato "immediate esercitazioni di tiro nelle aree circostanti". Il maggiore generale Hsieh Jih-Sheng, vice capo dell'ufficio di intelligence, ha dichiarato: "Le informazioni visualizzate nelle immagini fornite sono precise fino alle 13:30 di oggi. Tuttavia, poco prima di questo briefing, verso le 14, sono state rilevate altre forze militari entrare nell'area. Finora, abbiamo identificato un totale di 36 aerei militari cinesi, di cui 20 sono entrati nella nostra zona di identificazione della difesa aerea, attraversando la linea mediana". "Stiamo monitorando attentamente se sono state condotte esercitazioni di fuoco con vere munizioni (live fire, ndr) nello Stretto di Taiwan. Sulla base delle nostre attuali informazioni, non abbiamo rilevato alcun segno di esercitazioni di fuoco con vere munizioni nell'immediato nelle aree circostanti Taiwan", ha aggiunto. "Al momento, abbiamo rilevato nove imbarcazioni della Guardia costiera cinese a est della linea mediana dello Stretto di Taiwan e attorno alle acque circostanti Taiwan. In risposta, la nostra Guardia costiera ha schierato 11 navi e 11 motovedette, mantenendo un rapporto di due o tre imbarcazioni taiwanesi per imbarcazione della Guardia costiera cinese. Durante questo periodo, le navi della Guardia costiera cinese hanno navigato lungo la zona di restrizione di 24 miglia nautiche", ha riferio Shen Wei-Chih, direttore della Divisione di Mobilitazione Materiale dell'Agenzia per la Difesa Totale.