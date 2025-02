Svezia, spari in una scuola di Orebro: quattro persone colpite Roma, 4 feb. (askanews) - Almeno quattro persone sono state raggiunte da colpi d'arma da fuoco in una scuola di Orebro, nel centro della Svezia. La polizia ha chiesto a tutti i cittadini di "restare lontani" dal luogo dell'incidente. Polizia, servizi di soccorso e ambulanze sono sul posto per gestire la situazione.