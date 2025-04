Svezia, almeno tre morti in una sparatoria a Uppsala Roma, 30 apr. (askanews) - Svezia sotto shock dopo una sparatoria a piazza Vaksala, nella città di Uppsala alla vigilia di un festival di primavera che attira più di 100.000 persone ogni anno nella città a circa 60 chilometri da Stoccolma. Secondo la polizia ci sono almeno tre morti. La sparatoria è avvenuta in un salone di bellezza, gli agenti hanno riferito che l'attacco è stato organizzato da un uomo armato, mascherato. Per i media locali il sospetto autore del gesto è fuggito su uno scooter elettrico. Le forze di polizia hanno allestito imponenti posti di blocco nella zona. C'è un clima di crescente tensione nel Paese per i recenti episodi di violenza con le armi. "Sono scioccato come tutti gli altri. Sono rattristato per quanto accaduto e sono anche arrabbiato per il fatto che questo possa accadere in Svezia, che le persone si prendano il diritto di sparare, di uccidere gli altri, che siamo costretti a convivere con questa grave criminalità. Sono anche frustrato dal fatto che non siamo stati in grado di affrontare questo problema in modo più efficace" ha detto Erik Pelling, sindaco di Uppsala. La Svezia si sta anche riprendendo dalla peggiore sparatoria di massa avvenuta a febbraio scorso in una scuola per adulti a Orebro con 11 morti incluso l'aggressore.