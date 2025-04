Susan Sarandon: le guerre distruggono il nostro mondo Milano, 1 apr. (askanews) - "Credo che la guerra sia uno dei maggiori responsabili dell'inquinamento, l'esplosione del gasdotto North Stream da parte degli Stati Uniti è stato uno dei più grandi atti di ecoterrorismo che abbiamo mai visto, tutto questo contribuisce enormemente all'inquinamento e alla distruzione del nostro mondo, del nostro clima". È quanto ha detto Susan Sarandon a Milano durante la presentazione della mostra fotografica di Fabrizio Ferri al Museo di storia naturale, un'installazione di 12 foto di star, fra cui Sarandon, avvolte nella plastica per far riflettere sull'inquinamento degli oceani. "Sono favorevole a ridurre al minimo l'uso della plastica, ma è proprio il fracking e l'estrazione del petrolio dei colossi che la fanno franca - ha aggiunto - È bene educare le persone in modo che possano chiedere ai governi di riconoscere che il fosforo bianco, le bombe al fosforo bianco da 2.000 libbre non aiutano l'ambiente".