Suonano le sirene ad Amman, la Giordania ha intercettato droni Milano, 13 giu. (askanews) - Le sirene antiaeree risuonano ad Amman dopo l'attacco israeliano all'Iran. L'esercito giordano ha dichiarato di aver intercettato droni e missili che avevano violato lo spazio aereo del regno, dopo che l'Iran aveva promesso che non ci sarebbero stati "limiti" nella sua risposta agli attacchi israeliani. Amman aveva precedentemente affermato che non avrebbe permesso che il suo spazio aereo venisse violato e si era impegnata a non diventare un "campo di battaglia" in alcun conflitto regionale. Nell'ottobre 2024, la Giordania ha intercettato diversi droni e missili lanciati dall'Iran contro Israele.