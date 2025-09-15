Summit Paesi arabi e musulmani a Doha dopo l'attacco Israele in Qatar Doha, 15 set. (askanews) - I leader dei Paesi arabi e musulmani arrivano a Doha per un vertice di emergenza, una settimana dopo l'attacco senza precedenti di Israele contro Hamas in Qatar. Nelle immagini di Qatar Tv, il presidente ad interim della Siria, Ahmed al-Sharaa, il presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian, il collega del Libano, Joseph Aoun, il generale Abdel Fattah al-Burhan, de facto capo di Stato del Sudan e il primo ministro dell'Iraq Mohammed Shia al-Sudani.