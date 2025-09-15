Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Matilda FerrariViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
VideoSummit Paesi arabi e musulmani a Doha dopo l'attacco Israele in Qatar
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Summit Paesi arabi e musulmani a Doha dopo l'attacco Israele in Qatar

Summit Paesi arabi e musulmani a Doha dopo l'attacco Israele in Qatar

Doha, 15 set. (askanews) - I leader dei Paesi arabi e musulmani arrivano a Doha per un vertice di emergenza, una settimana dopo l'attacco senza precedenti di Israele contro Hamas in Qatar. Nelle immagini di Qatar Tv, il presidente ad interim della Siria, Ahmed al-Sharaa, il presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian, il collega del Libano, Joseph Aoun, il generale Abdel Fattah al-Burhan, de facto capo di Stato del Sudan e il primo ministro dell'Iraq Mohammed Shia al-Sudani.