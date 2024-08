Sullivan incontra Xi: temi Taiwan, Ucraina e telefonata con Biden Milano, 29 ago. (askanews) - Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping durante una visita di due giorni a Pechino in cui ha visto anche i vertici militari e istituzionali della Cina. "Sebbene le rispettive situazioni della Cina e degli Stati Uniti e le relazioni Cina-Stati Uniti abbiano subito cambiamenti significativi, l'impegno della Cina verso l'obiettivo di uno sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni Cina-Stati Uniti non è cambiato", ha dichiarato Xi. "Ci auguriamo che gli Stati Uniti collaborino con la Cina per incontrarsi a metà strada, considerino la Cina e lo sviluppo della Cina con un atteggiamento positivo e razionale, considerino lo sviluppo reciproco come un'opportunità piuttosto che una sfida e lavorino con la Cina per trovare un percorso corretto affinché i due principali paesi possano andare d'accordo". "Allo stesso modo, il Presidente Biden non vede l'ora di impegnarsi di nuovo con voi nelle prossime settimane", ha replicato Sullivan. "Il presidente Biden si impegna a gestire responsabilmente questa relazione importante per garantire che la competizione non si trasformi in conflitto o scontro e a lavorare insieme laddove i nostri interessi coincidono. Sullivan e Xi hanno discusso "delle questioni tra le due sponde dello Stretto", legate a Taiwan, "della guerra della Russia contro l'Ucraina e del Mar Cinese Meridionale", ha affermato la Casa Bianca attraverso una nota a proposito della visita in Cina di Sullivan. Le parti hanno accolto con favore gli sforzi in corso per mantenere aperte le linee di comunicazione, inclusa la pianificazione di una chiamata tra Biden e Xi nelle prossime settimane.