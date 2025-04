Sudcorea, migliaia di persone festeggiano la destituzione di Yoon Seoul, 5 apr. (askanews) - Imponente manifestazione con migliaia di persone a Seoul, in Corea del Sud, per festeggiare la destituzione del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol da parte della Corte costituzionale il giorno dopo il verdetto, a quattro mesi dal suo fallito tentativo di imporre la legge marziale. La Corte ha confermato all'unanimità l'impeachment mettendo così fine a mesi di incertezza e battaglie legali dopo la decisione di Yoon di proclamare la legge marziale lo scorso dicembre. Il verdetto, letto in diretta televisiva dal presidente della corte facente funzione Moon Hyung-bae, è entrato subito in vigore e prevede che il Paese tenga elezioni presidenziali anticipate entro 60 giorni. Yoon è stato sottoposto a impeachment da parte dell'Assemblea nazionale con l'accusa di aver violato la Costituzione e le leggi con la sua decisione di imporre la legge marziale il 3 dicembre scorso, rovesciata poche ore dopo da un voto parlamentare. Il leader dell'opposizione Lee Jae-myung, favorito, ha accolto con favore l'estromissione del leader conservatore, accusandolo di "minacciare il popolo e la democrazia".