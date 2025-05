Sudan, epidemia di colera a Khartoum: 70 morti in due giorni Khartoum (Sudan), 30 mag. (askanews) - Almeno 70 morti in due giorni nella capitale del Sudan, Khartoum, per un'epidemia di colera. Lo ha comunicato il ministero della Sanità sudanese, segnalando 942 nuove infezioni e 25 decessi dopo i 1.177 nuovi casi e 45 morti del giorno prima. Nelle immagini si vedono pazienti e medici nel centro d'isolamento dell'ospedale universitario Bashaer. Khartoum si trova ad affrontare una crescente emergenza sanitaria dopo oltre due anni di guerra tra l'esercito, guidato dal governatore de facto, il generale Abdel Fattah al-Burhan, e le forze paramilitari di supporto rapido (RSF). L'aumento delle infezioni arriva settimane dopo che gli attacchi con droni, imputati all'RSF, hanno interrotto le forniture di acqua ed elettricità nella capitale, che ora si trova ad affrontare una crescente emergenza sanitaria.