Successo del test del razzo riutilizzabile di Honda Taiki (Prefettura di Hokkaido), 18 giu. (askanews) - La seconda casa automobilistica giapponese, Honda, ha testato con successo un razzo sperimentale riutilizzabile. L'azienda nipponica sta cercando di espandersi nel settore spaziale. Honda, che spera di sviluppare la competenza tecnologica per un lancio suborbitale entro il 2029, ha condotto un volo di prova del suo razzo sull'isola giapponese settentrionale di Hokkaido. Il prototipo, alto circa sei metri, è atterrato a soli 37 centimetri dal punto di atterraggio designato dopo il volo di un minuto. Si prevede che la domanda di razzi per il lancio di satelliti aumenterà nei prossimi anni, con la crescita delle aspettative per "un sistema di dati nello spazio", si legge nel comunicato di Honda.