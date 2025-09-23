Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni su Copenaghen e OsloSconfinamenti russiStato di PalestinaCiro Grillo condannatoPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
VideoSu Ita il primo volo con due cani in cabina senza trasportino
23 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Su Ita il primo volo con due cani in cabina senza trasportino

Su Ita il primo volo con due cani in cabina senza trasportino

E' il Linate-Roma Fiumicino delle 9. Animali oltre i 10 kg