Studenti, spazi rigenerati e sport grazie ad Actionaid Palermo, 8 ott. (askanews) - Le disuguaglianze educative e l'inclusione sociale dei giovani influiscono sullo sviluppo personale, professionale e civico di tutte le generazioni. Pensare e costruire un modello educativo innovativo per il futuro che metta al centro i bisogni di ragazze e ragazzi è estremamente importante. Per questo nasce "Costruire futuro insieme", un percorso educativo inclusivo grazie ad ActionAid e promosso dalla Fondazione Cassa Depositi e Prestiti. A Palermo presso l'IC Antonio Ugo insieme all'IISS Pio La Torre a Palermo sono stati riconsegnati e riqualificati degli spazi con un nuovo volto, voluti dagli stessi studenti dopo un'attenta valutazione con un processo iniziato un anno fa, per capire quali potessero essere le proprie esigenze all'interno della scuola. Francesco, uno studente degli istituti interessati dal progetto, ha dichiarato: "Abbiamo avuto la possibilità di partecipare a questa iniziativa che è stata basata sulla riqualificazione del nostro quartiere. Il nostro desiderio è stato quello di sistemare le zone adibite allo sport, soprattutto perché sono accessibili a tutti. In questo modo sarà possibile praticare attività sportive". Costruire tutti insieme, studenti, insegnanti e associazioni opportunità, occasioni di incontro, e possibilità di fare rete con tutta la comunità, concetti importanti per un intero quartiere a favore dei giovani. Ad aver avuto un ruolo importante è stato l'educatore di Actionaid. Federico Neri, Educatore di ActionAid, ha dichiarato: "Abbiamo portato avanti un progetto di riqualificazione urbana che si è basato sui desideri dei nostri ragazzi. Gli spazi interessati dall'iniziativa sono aperti a tutti". Restituire alla comunità dei nuovi spazi di inclusione che possano permettere anche ai non studenti di rafforzare opportunità di aggregazione, socializzazione e formazione: è questo l'obiettivo del progetto "Costruire futuro insieme" di ActionAid.