Stravato (Sogesid): con Infratel per sviluppo soluzioni avanzate Roma, 20 feb. - "Sogesid conferma, con questo accordo, il proprio impegno nella digitalizzazione del monitoraggio ambientale". Lo ha dichiarato l'Ad e Dg di Sogesid Errico Stravato, a margine della firma del protocollo d'intesa Infratel-Sogesid che mira a digitalizzare il monitoraggio e il controllo ambientale, con un'attenzione particolare alle risorse idriche, alla mitigazione del dissesto idrogeologico e alla bonifica dei siti inquinati. "La collaborazione con Infratel ci permetterà di sviluppare soluzioni avanzate, per migliorare il controllo delle risorse idriche, del dissesto idrogeologico e dei siti inquinati, offrendo alle Autorità con cui lavoriamo, strumenti più efficaci e affidabili per la protezione del territorio".