Strage di bambini in India, incendio in unità neonatale a Jhansi Jhansi (India), 16 nov. (askanews) - Immagini agghiaccianti, pareti annerite dal fumo, letti distrutti: una strage di bambini quella avvenuta a Jhansi in India al Maharani Lakshmibai Medical College. Un incendio nell'unità neonatale ha ucciso dieci neonati, altri 16 sono in pericolo di vita. Il rogo è stato attribuito al guasto di una macchina per ossigeno. È scoppiato alle dieci mezza di sera di venerdì in questa località a 450 chilometri a sud di New Dehli. I piccoli erano tutti di pochi giorni. L'ospedale era stato sottoposto a verifiche di sicurezza in febbraio.