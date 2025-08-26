Strade bloccate in Israele, cortei per la liberazione degli ostaggi Tel Aviv, 26 ago. (askanews) - Manifestazioni per la liberazione degli ostaggi e per la fine della guerra a Gaza sono in corso in diversi snodi stradali in Israele. Decine di manifestanti hanno bloccato lo svincolo di Yakum, nel centro del Paese, dando fuoco a pneumatici. Un'altra protesta si svolge davanti all'abitazione del ministro degli Esteri Gideon Saar e alle case di diversi altri ministri. I familiari di Itay Chen, un soldato ucciso il 7 ottobre e il cui corpo è ancora detenuto a Gaza, accusano il Primo Ministro Benjamin Netanyahu di "sacrificare 50 ostaggi per ragioni politiche" dando "priorità alla distruzione di Hamas rispetto al rilascio degli ostaggi" mentre i manifestanti in piazza scandiscono slogan contro la guerra.