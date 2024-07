Storia e contemporaneità: la sfida de Il Tornabuoni di Firenze Firenze, 17 lug. (askanews) - Ripensare uno storico hotel nel centro di una delle grandi mete del turismo internazionale. Il Tornabuoni di Firenze, che oggi è parte della collezione VRetreats di VOIhotels, vuole portare un approccio originale all'hotellerie di alto livello e il general manager, Marco Del Lama, ci ha parlato dei risultati conseguiti nel corso dell'anno. "Abbiamo alzato lo standard di qualità del servizio - ha detto ad askanews -, abbiamo alzato il fatturato, abbiamo alzato tutto quello che in definitiva si merita questo hotel, perché quando siamo arrivati era un hotel rinnovato ma un po' stanco, diciamo così, per vari motivi, dopo Covid, eccetera, eccetera. E devo dire insomma che sono molto molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto fino adesso". Una parte della sfida per un hotel nel cuore dei Firenze è relazionarsi con la storia senza rinunciare a guardare avanti, possibilmente ampliando la gamma dell'offerta."Coniugare la storia con la contemporaneità - ha aggiunto Del Lama - è anche bello devo dire, a me piace. Per esempio l'artigianato, l'artigianato è una cosa che a me piace tantissimo raccontare, soprattutto ai nostri clienti che in maggior parte sono stranieri, noi abbiamo quasi, io direi, un 95% di clientela straniera, di cui un 65% americana. Quindi quando gli si crea delle esperienze con l'artigianato locale, chiaramente si parla di artigianato sempre di un certo livello, il cliente impazzisce". Altro aspetto fondamentale è quello di relazionarsi con il territorio i suoi prodotti. "Ci piace lavorare i fornitori locali con i fornitori del territorio che hanno qualcosa da raccontare - ci ha spiegato il General manager - quindi di conseguenza noi raccontiamo il perché, vendiamo un certo yogurt o perché abbiamo nel minibar un certo tipo di prodotto, ecco ci piace non rimanere in superficie, ma andare a raccontare qualcosa". Racconti che, poi, hanno anche delle declinazioni di posizionamento, che per Il Tornabuoni devono essere necessariamente ambiziose. "Il mio obiettivo - ha concluso Marco Del Lama - è creare un ambiente che sia all'altezza veramente dei cinque stelle, del lusso a livello nazionale proprio".