Stigliz: se Trump è un bullo, l'Europa agisca con forza e intelligenza Roma, 14 feb. (askanews) - Donald Trump "è un bullo" secondo molti, e ai bulli si risponde con la forza: è il consiglio di Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia, a Roma per un evento, organizzato da Oxfam, su 'Lotta alle disuguaglianze, contrasto alla povertà e politiche di welfare: il ruolo dei sistemi fiscali', di fronte alle minacce di dazi contro l'Europa. "Credo che (sui dazi Trump) sia serio ma questo non significa che andrà fino in fondo" ha detto Stiglitz. "Una caratteristica di Trump è che non è coerente, non è razionale, non ha una profonda comprensione dell'economia o della politica globale. Quindi le cose possono diventare caotiche, lo abbiamo visto nel primo mandato e nelle prime settimane di questo secondo mandato. Credo che per molti il modo migliore di descrivere Trump sia dire che è un bullo. Tipico del bullo è che sei debole ti picchia più forte. Il modo migliore di rispondere a un bullo è mostrarsi forte. Se questa analisi è corretta, l'Europa deve rispondere con la forza, occhio per occhio, ma anche con intelligenza, cioè articolare un sistema di dazi che massimizzi l'impatto sugli Stati repubblicani che sostengono Trump, e minimizzi il danno all'economia europea. Ci sono modi per farlo. Si possono mantenere i dazi a un livello che corrisponde a quello che gli Usa applicano all'Ue, ma creando conseguenze molto più gravi per gli Stati Uniti".