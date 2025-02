Stiglitz: Musk si è arricchito con gli aiuti di Stato alla Tesla Roma, 14 feb. (askanews) - Elon Musk si è arricchito con gli aiuti di Stato alla Tesla, cioé sulla pelle dei contribuenti americani, e il governo avrebbe dovuto formulare il contratto di prestito in modo diverso; lo ha detto Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia, a Roma per un evento, organizzato da Oxfam, su 'Lotta alle disuguaglianze, contrasto alla povertà e politiche di welfare: il ruolo dei sistemi fiscali', di fronte alle minacce di dazi contro l'Europa. "(Musk)non sarebbe dove è oggi se non fosse per l'assistenza che ha avuto dal governo. La Tesla è una delle maggiori fonti della sua ricchezza. Tesla era sull'orlo della bancarotta prima che il governo le ha desse centinaia di milioni di dollari. Ma il contratto di prestito non includeva il potenziale di rialzo del titolo" ha detto Stiglitz. "Prendeva in considerazione il rischio di una perdita - se Musk non avesse ripagato il debito il governo avrebbe dovuto inghiottire la perdita. Il governo avrebbe dovuto dire "se invece andrà bene, ci compenserai con una quota della crescita del titolo". Musk allora non sarebbe diventato ricco come è adesso. Ha tratto vantaggio da un contratto scritto male, un contratto che avrebbe potuto dare al popolo americano i proventi del rialzo del titolo. Mentre noi, il popolo americano, ci eravamo assunti il rischio della perdita".