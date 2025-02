Stem, Nisini (Lega): Formazione va fatta in età precoce Roma, 12 feb. (askanews) - "Per la digitalizzazione sono stati messi fondi sulla formazione dei docenti, 2 miliardi per le aule digitali e sono stati rivisti i percorsi Stem per renderli più appetibili. L'orientamento alle Stem va fatto in età precoce, i ragazzi devono familiarizzare con algoritmi e IA. Inoltre, è tra gli over 50 che riscontriamo timori verso la digitalizzazione: nel 2024 in Commissione Lavoro alla Camera abbiamo fatto un'indagine conoscitiva e abbiamo capito che dobbiamo trovare un equilibrio tra ottimisti e pessimisti. Dunque dobbiamo mettere al centro la formazione che negli anni passati è stata fatta "a catalogo" e supportare i più deboli. Con l'IA ci saranno nuove figure professionali e le risorse pubbliche per orientamento e formazione devono andare di pari passo". Lo ha detto Tiziana Nisini, Deputata della Lega e vicepresidente della Commissione Lavoro, a Largo Chigi, format di Urania Tv.