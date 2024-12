Stellantis, Schlein: "Inaccettabili 400 famiglie per strada" Pomigliano (Napoli), 6 dic. (askanews) - "Siamo qui per bloccare questa procedura, quattrocento famiglie rischiano di essere lasciate per strada. Non lo possiamo accettare". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein dallo stabilimento Stellantis di Pomigliano, i cui operai sono stati raggiunti dalla procedura di licenziamento collettivo avviata da Trasnova. "Bisogna dare una prospettiva, quello a cui puntiamo è che al tavolo, che avevamo chiesto di anticipare ed è stato anticipato, e in cui avevamo chiesto la presenza di Stellantis, che si prendesse le sue responsabilità, e ci hanno comunicato ieri che ci sarà, è un tavolo in cui si blocca la procedura, si riconferma la commessa e si dà un futuro a questi 400 operai alcuni dei quali lavorano qui da 21 anni o da 35 anni, come ci hanno raccontato". "Qui giustamente non chiedono gli ammortizzatori sociali e la cassa integrazione. Chiedono di poter continuare a fare il lavoro che amano e per cui hanno delle competenze che non possiamo perdere in questo Paese sul settore che è fondamentale come quello dell'auto" ha proseguito Schlein.