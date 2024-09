Stellantis rivede al ribasso risultati 2024 e sprofonda in Borsa Milano, 30 set. (askanews) - Stellantis è sprofondata in Borsa dopo aver annunciato che i risultati economici del 2024 saranno peggiori del previsto. L'azienda ha rivisto in particolare le stime del margine operativo che scendono dal 10% al 5,5/7% e quelle del cash flow industriale, il flusso di cassa - quindi la liquidità - che da positivo passa a negativo, fra -5 e -10 miliardi di euro. Sui conti pesano il peggioramento del settore auto in tutto il mondo, ma soprattutto l'andamento negativo negli Stati Uniti, principale mercato del gruppo, con vendite in calo e un problema di scorte da ridurre. Sul gruppo anche l'incognita del nuovo Ceo, vista la decisione del presidente, John Elkann, di sostituire l'attuale, Carlos Tavares, e le indiscrezioni su una possibile fusione con altre grandi realtà del settore europee come Renault. Una mossa per far fronte comune a una crisi che colpisce anche altri grandi nomi come Volkswagen, che a sua volta ha tagliato le stime, annunciando la chiusura di due fabbriche con migliaia di esuberi.