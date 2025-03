Stella McCartney celebra le donne in carriera in tailleur Parigi, 6 mar. (askanews) - La stilista britannica Stella McCartney presenta nel terzo giorno della Paris Fashion Week una collezione autunno-inverno 2025-2026 che celebra le donne in carriera in tailleur, spalline larghe, ma anche in strass e trasparenze. Alla sfilata hanno partecipato le attrici Cameron Diaz e Olivia Colman, oltre alla first lady Brigitte Macron. "Volevo celebrare il fatto che tutti lavorano duramente", ha spiegato la stilista dopo la sfilata, ricordando la sua lotta contro l'uso di pellicce e pellicce.