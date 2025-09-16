Martedì 16 Settembre 2025

Maurizio Sacconi
Video
VideoSteinmeier riceve a Berlino il presidente polacco Nawrocki
16 set 2025
Steinmeier riceve a Berlino il presidente polacco Nawrocki

Roma, 16 set. (askanews) - Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha accolto il presidente polacco Karol Nawrocki con gli onori militari. Nawrocki è in visita e Berlino e Parigi, alla ricerca di aiuto per rafforzare le difese orientali del suo Paese in seguito alle incursioni dei droni russi. Il "trumpiano" Nawrocki è spesso stato un feroce critico della Germania, ma la Polonia sta cercando il sostegno dei suoi partner dell'Ue e della Nato dopo l'incidente della scorsa settimana, quando almeno 17 droni hanno violato il suo spazio aereo. La prima tappa della visita di Nawrocki a Berlino, per incontrare Steinmeier e il cancelliere Friedrich Merz, appare delicata. Dopo Berlino, Nawrocki andrà a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron.