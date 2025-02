Steadfast Dart 25, il test per nuova forza ad alta prontezza Nato Bucarest, 19 feb. (askanews) - Steadfast Dart 25 è il primo grande test operativo - attulmente in corso - per l'Allied Reaction Force, la nuova forza ad alta prontezza della NATO. L'esercitazione è concepita per verificare la capacità di schieramento rapido delle forze alleate e la loro interoperabilità in un contesto multinazionale. L'attività si sviluppa in più fasi e coinvolge circa 10.000 militari provenienti da nove nazioni, con operazioni condotte simultaneamente in Grecia, Romania e Bulgaria. Nella fase iniziale si è concentrati sulla movimentazione delle unità e sull'integrazione operativa delle diverse componenti. Ora l'esercitazione è entrata nella fase successiva, dove si testano la capacità di reazione a una minaccia simulata e l'efficacia della difesa sul fianco orientale dell'Alleanza. Steadfast Dart 25 rappresenta un passaggio cruciale per dimostrare la capacità della NATO di rispondere rapidamente a potenziali crisi, assicurando stabilità e sicurezza ai Paesi membri.