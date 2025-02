Startup e PMI, la consulenza per evitare il rischio fallimento Roma, 25 feb. (askanews) - In un mercato globale sempre più competitivo e dinamico, alle prese soprattutto con le sfide del futuro, le aziende sono chiamate a migliorare costantemente la propria efficienza per garantire, nel lungo periodo, crescita e successo. Realtà come PMI e startup, in un contesto altamente concorrenziale, corrono maggiormente il rischio del fallimento. Pierluigi Scardazza, CEO e fondatore di Rastan Consulting, ha dichiarato: "Quando pensiamo al concetto di startup spesso ci viene in mente il gruppo di amici che si riunisce in un garage con un'idea brillante e, dopo pochi anni, questo progetto si trasforma in una multinazionale miliardaria. Il caso emblematico è quello di Apple, ma senza andare troppo indietro nel tempo, anche Airbnb o Uber hanno più o meno seguito lo stesso processo. La realtà dei fatti, purtroppo, è che per ogni start-up che va a buon fine, altre 10.000 falliscono. L'idea vincente non è sufficiente per realizzare un percorso efficace; è necessario creare la cultura aziendale all'interno della start-up o della micro-impresa affinché questa diventi un'azienda di successo. Rastan Consulting accompagna le aziende in questo percorso di trasformazione attraverso dei servizi su misura, supportandole fino ad una trasformazione in azienda enterprise". In quest'ottica, la consulenza manageriale, commerciale, marketing e tecnologica è sicuramente un elemento chiave per ottimizzare i processi, massimizzare la produttività e adattarsi rapidamente al contesto socio-economico in costante sviluppo. "Noi ci basiamo su quattro pillar principali" - prosegue Pierluigi Scardazza - "La consulenza che si divide in manageriale, di marketing, commerciale e tecnologica, e questo include anche la rivendita del software, e poi utilizziamo formazione, coaching e career counseling per supportare le aziende in questo percorso". Alle società di consulenza si richiede pertanto di "cucire" soluzioni che rispondano alle varie esigenze aziendali e di tracciare un percorso di crescita sostenibile e duraturo. "Il nostro target di riferimento è la micro-impresa quindi le startup, il freelance, la ditta individuale e le PMI" - conclude il Ceo e Founder di Rastan Consulting - "Così come un sarto cuce l'abito su misura, noi andiamo comprendere le esigenze specifiche dei nostri clienti, accompagnandoli in un percorso di trasformazione su misura". Investire nella consulenza specializzata significa mirare al miglioramento delle performance aziendali ponendo attenzione non solo alla riduzione dei costi, ma soprattutto alla creazione di valore sostenibile e allo sviluppo di capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato.