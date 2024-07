Starmer: supporto incrollabile per la Nato e per l'Ucraina Londra, 6 lug. (askanews) - Su un punto il nuovo governo laburista della Gran Bretagna non si discosterà dal precedente governo conservatore, sul sostegno all'Alleanza Atlantica e all'Ucraina nella sua lotta contro l'invasore russo. Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer alla fine della sua prima riunione di gabinetto dopo la vittoria a valanga del suo Labour Party giovedì 4 luglio. "Il vertice a Washington sarà un'opportunità per me di dialogare con alcuni dei leader con cui già ho parlato e alcuni che ancora non ho contattato" ha detto Starmer. "È un vertice importante della Nato. Per me è chiarissimo che il primo dovere del mio governo sono sicurezza e difesa; dobbiamo chiarire il nostro incrollabile supporto alla Nato e naturalmente ribadire come ho già detto al presidente Zelensky ieri, il sostegno di questo paese assieme ai nostri alleati per l'Ucraina".