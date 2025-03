Starmer: priorità del governo è la sicurezza del popolo britannico Londra, 3 mar. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer, il giorno dopo aver ospitato a Londra i leader europei per un vertice sul conflitto in Ucraina, ha dichiarato che la prima priorità del governo "è la sicurezza e l'incolumità del popolo britannico". Starmer lo ha detto durante un incontro a cui era presente anche il Segretario alla Difesa John Healey a Downing Street, a pochi giorni dall'annuncio che il governo britannico si è impegnato ad aumentare la spesa per la difesa al 2,5% del Pil entro il 2027; un incremento della spesa caldeggiato fortemente dal presidente Usa Donald Trump.