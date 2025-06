Starmer: necessaria de-escalation in Medio Oriente Milano, 19 giu. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer afferma di parlare costantemente con "i leader della regione" della situazione in Medio Oriente. Intervenendo durante una visita nello Staffordshire, Starmer ha sottolineato la necessità di una de-escalation tra Iran e Israele, affermando: "Sì, la questione nucleare deve essere affrontata, ma è meglio affrontarla attraverso i negoziati che con il conflitto". "Tutti noi, Regno Unito incluso, siamo molto preoccupati per il programma nucleare che l'Iran sta sviluppando. È una questione che ci preoccupa da tempo. Riconosciamo pienamente il diritto di Israele all'autodifesa. Ma il principio è che dobbiamo de-escalare la situazione. C'è un rischio reale di escalation che avrà un impatto sulla regione, forse anche oltre, fino a Gaza, e ovviamente sta già avendo un impatto sull'economia", ha affermato Starmer.