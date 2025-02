Starmer arriva alla Casa Bianca e viene accolto da Trump Washington, 27 feb. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer è stato accolto giovedì, al suo arrivo alla Casa Bianca, da Donald Trump, mentre l'attività diplomatica sulla guerra in Ucraina si intensifica. Il leader laburista spera di ottenere garanzie di sicurezza dal presidente degli Stati Uniti per dissuadere la Russia dal violare un futuro accordo di pace. E mentre Trump si trova sull'uscio della Casa Bianca si sente un giornalista chiedergli: "Presidente Trump riuscirà a concludere un accordo di pace sull'Ucraina?". E il presidente americano fa il segno del pollice in su e replica: "Certo, riusciremo. Possiamo e lo faremo".