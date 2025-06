"Squid Game" ultimo capitolo, terza stagione dal 27 giugno su Netflix Roma, 19 giu. (askanews) - Il fenomeno "Squid Game" si conclude con l'attesissima terza stagione, su Netflix dal 27 giugno. La serie ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, la seconda stagione di "Squid Game" ha infatti totalizzato 68 milioni di visualizzazioni nei suoi primi tre giorni su Netflix, un vero record. Queste nuove puntate, sempre sceneggiate e dirette da Hwang Dong-hyuk, sono state presentate in anteprima a Londra e presto verranno svelate. L'intera storia ruota attorno alle azioni compiute da un gruppo di individui spinto dalla disperazione e dalla necessità di riscatto verso giochi che si trasformano in sfide mortali. In questa terza stagione l'obiettivo del protagonista è di porre fine a questi macabri giochi. Hwang Dong-hyuk è stato il primo asiatico a vincere il premio come Miglior regia di una serie drammatica agli Emmy e a proposito di questa ultima stagione di "Squid Game" ha detto: "Il mondo meraviglioso che abbiamo avuto in eredità dai nostri antenati è il risultato di centinaia di migliaia di guerre tra gli esseri umani che volevano dare alle generazioni successive un mondo migliore. Grazie a questo oggi viviamo in un mondo libero e civilizzato. Questa volta io ho voluto esplorare questo aspetto: se continuiamo a portare avanti quel capitalismo per cui il benessere è concentrato nelle mani di pochi continueremo anche a creare dei 'perdenti' in questo gioco di competizione. Possiamo sostenere tutto questo? Tutto questo può portare ancora solo a divisioni e competizioni tra le persone. Se continuiamo con questo sfruttamento il mondo non sopravviverà ma noi continuiamo ad ignorarlo. Se andremo avanti così non lasceremo certo un mondo migliore alle generazioni future".