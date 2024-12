Spotify ospita il primo EQUAL gala di beneficenza in Italia Milano, 17 dic. (askanews) - Musica e solidarietà al femminile. Spotify ha ospitato il primo EQUAL gala di beneficenza in Italia, riunendo a Milano, negli spazi della Triennale, artiste e figure professionali del settore con l'obiettivo di raccogliere fondi per promuovere la carriera delle donne nella musica grazie anche alla collaborazione con l'associazione Equaly, che punta alla parità di genere nel settore musicale. Hanno partecipato, tra le altre: Anna, Ariete, BigMama, Clara, Emma, Francesca Michielin, Gaia, MYSS KETA, Noemi e Victoria dei Maneskin. "Penso che sia importante dare rappresentazione perché può dare coraggio alle ragazze che intraprendono questo percorso che all'inizio può sembrare spaventoso. Penso che ognuno deve lottare contro questo tipo di discriminazione anche nelle piccole cose ciascuno può fare la differenza". Annalisa invita le ragazze a prendersi lo spazio nella musica. "Il Gender gap esiste ancora, si sono fatti dei passi avanti anche grazie a iniziative come questa ma bisogna lavorare ancora". Per Rose Villain il Gender gap è un problema di ogni ambiente lavorativo, ma anche nella musica le cose stanno cambiando. "La musica ha sempre unito le persone di fronte a problemi diversi, e di fronte al Gender gap deve unire e deve renderci una cosa sola, senza diseguaglianze". Federica Tremolada GM Europe Spotify spiega l'obiettivo della serata. "In collaborazione con tanti artisti e professionisti dell'industria musicale raccogliamo fondi per supportare la formazione professionale di tante musiciste e produttrici".