Sporting Club Monterosa Novara: al via la stagione 2025 Roma, 4 mar. - Lo Sporting Club Monterosa Novara è pronto ad aprire una nuova, entusiasmante stagione di competizioni equestri e si ripromette di consolidare il suo ruolo quale di punto di riferimento per il mondo del completo di equitazione nel nord Italia e sud Europa. L'importante centro sportivo si prepara ad ospitare eventi di caratura nazionale e internazionale, con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno cavalieri, amazzoni e appassionati di sport equestri del nostro Paese e non solo. In programma una ricca serie di eventi, che spaziano dalle competizioni di alto livello alle manifestazioni collaterali, offrendo un'esperienza unica per il pubblico e gli addetti ai lavori. Tra i principali eventi della stagione, spiccano la Coppa delle Alpi - Guidolin Cup che si terrà su più appuntamenti, e il prestigioso CCE Internazionale e Nazionale, con tre tappe a marzo, maggio e settembre. La Coppa delle Alpi è un avvincente circuito con una classifica i cui meccanismi di punteggio permetteranno, tappa dopo tappa, di vivere una finale dove qualunque risultato potrà essere ribaltato all'ultimo ostacolo. Il montepremi di euro 5.000 è riservato alle Scuderie per numero e risultati dei propri cavalieri. Una delle principali novità di questa stagione è la conferenza stampa di presentazione, che si terrà direttamente nella nuova sede dello Sporting Club Monterosa Novara. Questo evento rappresenta simbolicamente l'impegno del club verso un continuo rinnovamento e una maggiore accessibilità per tutti gli appassionati e i media. La conferenza stampa sarà l'occasione per fare il punto sulle iniziative previste per la stagione 2025 e per scoprire insieme le novità che accompagneranno i cavalieri e il pubblico durante gli eventi. Alla presentazione sono intervenuti, oltre al Presidente dello Sporting Club Monterosa Novara Claudio Limontini, l'Assessore allo sport, cultura e turismo della Regione Piemonte, Marina Chiarelli, ed il vice sindaco e Assessore allo sport del Comune di Novara, Ivan De Grandis. Il Presidente dello Sporting Club Monterosa Novara, Notaio Claudio Limontini, sottolinea l'importanza dello sport come strumento di crescita per le nuove generazioni: "Lo sport, e in particolare l'equitazione, rappresenta un fondamentale strumento di formazione e sviluppo per i nostri giovani. È un percorso che non solo insegna la disciplina, ma anche il rispetto per gli altri, la responsabilità e il lavoro di squadra. È nostro obiettivo far crescere i ragazzi nel rispetto di questi valori, affinché possano affrontare le sfide della vita con serenità e determinazione. Il nostro centro sportivo vuole essere un punto di riferimento per la formazione di giovani talenti, aiutandoli a crescere come atleti, ma soprattutto come persone." Una realtà che rappresenta una delle eccellenze della Regione Piemonte. Secondo l'Assessore Marina Chiarelli "Lo Sporting Club Monterosa Novara è un punto di riferimento per il mondo dell'equitazione, con una stagione 2025 ricca di eventi di prestigio nazionale e internazionale. Oltre alle competizioni di alto livello, è fondamentale l'impegno nella formazione dei giovani cavalieri, perché lo sport è prima di tutto una scuola di vita, che insegna disciplina, rispetto e spirito di squadra. Questo centro rappresenta un'eccellenza per il nostro territorio, ed è capace di attrarre appassionati da tutta Italia e oltre, contribuendo alla crescita dello sport equestre e alla promozione del nostro territorio. Il valore aggiunto di questa stagione sarà anche l'attenzione alla multidisciplinarità, con eventi di rilievo come il Campionato del Mondo di sleddog, a dimostrazione di come lo sport possa essere un veicolo di aggregazione e crescita per tutta la comunità". Per il Comune di Novara, appena uscito dal grande successo dei Mondiali di Hockey su pista, il 2025 rappresenta un anno che ancora vede protagonista lo sport. Ivan De Grandis sottolinea: "è già iniziato un altro anno importante per la nostra città, riconosciuta -Città Europea dello Sport 2025- che si è aperta una mezza maratona con oltre 1700 iscritti, il Campionato italiano di nuoto sincronizzato e tante altre attività, compreso il Campionato italiano pararcieri che ha visto la partecipazione dei più grandi arcieri paralimpici. In queste settimane prosegue la calendarizzazione dei grandi appuntamenti che genereranno anche un notevole impatto turistico sul territorio". Tra gli attesissimi eventi, extra sport equestri, lo Sporting Club Monterosa Novara ospiterà dal 13 al 16 novembre la più grande competizione internazionale di sleddog: il Campionato del Mondo su terra per le razze nordiche. Nel 2024 gli oltre 240.000 mq del Monterosa hanno già ospitato la prima tappa di Coppa del Mondo. Lo Sporting Club Monterosa Novara continua a crescere e a consolidarsi come centro di eccellenza, grazie alla passione e dedizione dei suoi organizzatori, che ogni anno portano in scena eventi che attraggono un pubblico sempre più ampio e qualificato. Con un programma ricco e diversificato, il 2025 si preannuncia come un'altra annata di grande successo per il centro ippico novarese.