Venerdì 17 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Attentato RanucciInchieste ReportRendimenti Btp ValoreSinner Alcaraz
Acquista il giornale
SportTennis, ancora Sinner contro Alcaraz al Six Kings Slam di Riyadh
17 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Sport
  4. Tennis, ancora Sinner contro Alcaraz al Six Kings Slam di Riyadh

Tennis, ancora Sinner contro Alcaraz al Six Kings Slam di Riyadh

Tennis, ancora Sinner contro Alcaraz al Six Kings Slam di Riyadh

Riyadh, 16 ott. (askanews) - Da Riyadh a Riyadh: un anno dopo Jannik Sinner è di nuovo in finale al Six Kings Slam, ancora grazie a una vittoria in semifinale su Novak Djokovic. Stavolta è stato un successo netto per l'azzurro che ha chiuso con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. La settima vittoria consecutiva di Jannik con Nole (esibizioni comprese). Ora tornerà in campo sabato per la finale e ancora una volta sfiderà proprio Carlos Alcaraz che gli ha tolto la prima posizione nel ranking mondiale. In conferenza stampa, Sinner si è detto "motivato" a giocare "il suo miglior tennis", mentre Alcaraz si è detto determinato a "vincere il trofeo", aggiungendo che "non ci si può sentire in colpa" per "aver perso contro uno come Jannik".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata