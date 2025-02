Sport equestri: un 2025 di sport e inclusione Roma, 18 feb. - Il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), Marco Di Paola, ha presentato alla stampa la programmazione sportiva e le iniziative sociali per l'anno 2025. La Federazione Italiana Sport Equestri prosegue il suo impegno costante verso la promozione degli sport equestri come strumento di crescita e inclusione, con un'attenzione particolare alla creazione di opportunità per le categorie più fragili e per i giovani a rischio. La missione della FISE è quella di offrire uno "sport per tutti", capace di rispondere alle esigenze di ogni individuo, senza distinzioni, e di contribuire al benessere degli animali. Tutto pronto poi per un 2025 entusiasmante. Sono quattro i pilastri di questo primo anno del quadriennio olimpico 2025/2028: primato agonistico, formazione professionale, inclusione sociale e lo sport al centro delle attività.