Sport, Abodi: riforma diritti tv, a settembre bozza ufficiale Rimini, 25 ago. (askanews) - "A settembre la bozza della riforma sui diritti tv verrà presentata ufficialmente" dopo aver "ultimato i confronti con il Mef e il ministero del Made in Italy". Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha fatto il punto al Meeting di Rimini sulla riforma che ridefinirà le regole sui diritti audiovisivi del calcio. "Questo vuol dire l'inizio di un percorso, perché questo è un disegno di legge delega che avrà un suo iter e che consentirà a tutti di poter dare un contributo. Noi abbiamo un'idea di che cosa debba rappresentare una nuova norma che stabilisce le nuove regole sulla gestione dei diritti audiovisivi del calcio, la mutualità del sistema, collegati anche al miglioramento delle infrastrutture", ha spiegato Abodi. Il ministro ha chiarito l'approccio sulla redistribuzione dei ricavi: "Più che della mutualità, che peraltro è la più bassa d'Europa, noi dovremmo mettere in condizione tutti, anche i vertici del calcio, ovvero la Serie A, di migliorare il montante. La percentuale che va a beneficio delle altre Leghe deve essere vista in un'ottica di finalizzazione del miglioramento delle infrastrutture, dei settori giovanili". Una delle novità principali riguarda la vendita dei diritti: "Rispetto alla 'no single buyer rule' ovvero l'obbligo a non vendere a un solo operatore, nell'ottica di consentire alla Serie A di essere dinamica, flessibile e commercialmente più efficace, abbiamo proposto nella bozza di togliere questo vincolo, anche perché rispetto a quando è stata elaborata la legge sono cambiate tante cose". "Cercheremo di dare ogni supporto perché si migliori il prodotto e possano migliorare i ricavi, nel rispetto del bene più prezioso che c'è per il calcio che sono i tifosi", ha concluso Abodi.