Spettacolare salvataggio Vigili del Fuoco in elicottero di una neonata Milano, 23 set. (askanews) - Nelle immagini lo spettacolare salvataggio di una neonata e della sua mamma bloccate in casa a Meda, in Brianza (Mb), a causa del maltempo, con l'acqua che saliva pericolosamente. A salvarle l'equipaggio dell'elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di Malpensa. Dalla giornata di ieri i Vigili del fuoco hanno portato a termine oltre 600 interventi per fronteggiare gli effetti del maltempo che ha colpito soprattutto il Nord Ovest Italia. In Lombardia squadre del Corpo nazionale hanno effettuato nelle ultime 24 ore 470 soccorsi, tra le province di Milano, Monza Brianza e Como. Al momento sono operativi in regione 390 vigili del fuoco con 130 automezzi. A Savona, in Liguria, sono stati svolti 70 soccorsi connessi al maltempo, e oggi stanno operando 53 unità del Corpo nazionale con 18 automezzi. In Piemonte ad Alessandria le squadre hanno completato 55 interventi dovuti alle forti piogge che ieri hanno interessato il territorio. A Spigno Monferrato sono in atto da ieri le operazioni di ricerca di una donna, trascinata via dall'acqua con il proprio camper per la piena del torrente Valle.