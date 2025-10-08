Spettacolare salvataggio del giaguaro ferito che nuota nel Rio Negro Rio Negro (Brasile), 8 ott. (askanews) - Le spettacolari immagini del salvataggio di un giaguaro ferito in Brasile. L'animale ferito da numerosi colpi d'arma da fuoco nuotava disorientato nel Rio Negro, quando è stato portato in salvo dalla polizia militare e dai membri del Sepet, il Segretariato per la protezione degli animali dell'Amazzonia, nelle acque del Rio Negro, in Brasile. Una volta a terra, è stato portato d'urgenza in una clinica veterinaria e stabilizzato. Nonostante le gravi ferite è riuscito a resistere in acqua fino all'arrivo dei soccorsi.