Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

8 ott 2025
Spettacolare salvataggio del giaguaro ferito che nuota nel Rio Negro

Rio Negro (Brasile), 8 ott. (askanews) - Le spettacolari immagini del salvataggio di un giaguaro ferito in Brasile. L'animale ferito da numerosi colpi d'arma da fuoco nuotava disorientato nel Rio Negro, quando è stato portato in salvo dalla polizia militare e dai membri del Sepet, il Segretariato per la protezione degli animali dell'Amazzonia, nelle acque del Rio Negro, in Brasile. Una volta a terra, è stato portato d'urgenza in una clinica veterinaria e stabilizzato. Nonostante le gravi ferite è riuscito a resistere in acqua fino all'arrivo dei soccorsi.