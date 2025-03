Spettacolare eruzione del vulcano Fuego in Guatemala Alotenango (Guatemala), 10 mar. (askanews) - Circa mille persone sono state evacuate dopo una nuova eruzione del vulcano Fuego in Guatemala, nei pressi della capitale e considerato il più attivo dell'America Centrale. Il vulcano, alto 3.763 metri e situato a circa 35 km a sud-ovest di Città del Guatemala, ha intensificato la sua attività eruttiva il 9 marzo. Dal cratere sono fuoriuscite colonne di lava, cenere e rocce. Sospese per precauzione le lezioni nelle scuole della zona, chiusi anche molti uffici e strade.