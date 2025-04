Spazio, riuscito il volo Blue Origin con 6 donne tra cui Katy Perry Roma, 14 apr. (askanews) - È rientrata con successo la capsula New Shepard della Blue Origin, la società spaziale del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, con a bordo un equipaggio tutto al femminile. Il volo suborbitale senza pilota, partito dal Texas, è durato circa tre minuti. A bordo, la cantante Katy Perry, l'ex scienziata della Nasa Aisha Bowe, la ricercatrice Amanda Nguyen, la giornalista Gayle King, la produttrice cinematografica Kerianne Flynn e la compagna di Bezos, Lauren Sanchez. Tra lancio e atterraggio la missione è durata dieci minuti, arrivando a un'altitudine massima di 107 Km, appena sopra la cosiddetta "linea di Karman", il limite convenzionalmente considerato come oltre l'atmosfera. "È stranamente tranquillo quando si arriva lassù, è davvero silenzioso, pacifico - ha raccontato la conduttrice tv Gayle King - si guarda il Pianeta e si pensa: è da lì che veniamo?. E per me è una sorta di promemoria su come dobbiamo fare meglio e essere migliori".