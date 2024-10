Spazio, Mattarella a inaugurazione Iac 2024 a Milano Milano, 14 ott. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in Fiera a Milano per presenziare all'apertura dell'International Astronautical Congress, che per il 2024 si tiene in città fino al 18 ottobre. Ad accoglierlo in platea, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Beppe Sala. Il Presidente ha stretto la mano agli astronauti presenti, tra questi gli italiani Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti e Paolo Nespoli. L'evento, ospitato al Mi.Co. di Milano dall'Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica, quest'anno si è concentrato sul tema "Responsible Space for Sustainability".