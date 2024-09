Spazio, lanciato con successo il satellite Copernicus Sentinel-2C dell'Esa Kourou, 5 set. (askanews) - Ultimo volo nello Spazio per il piccolo lanciatore italiano Vega costruito dalla Avio a Colleferro, alle porte di Roma, lanciato dalla base spaziale europea di Kourou, in Guyana Francese, nella notte del 5 settembre 2024 per mettere in orbita il satellite Sentinel-2C della costellazione Copernicus. Sentinel-2C, fornirà dati ad alta risoluzione essenziali per il principale programma europeo di osservazione della Terra dallo Spazio. Per l'Esa il lancio questo satellite costituisce una vera e propria pietra miliare nel progresso dell'osservazione della Terra e nel sostegno di applicazioni fondamentali per la salvaguardia del pianeta, con particolare riferimento alla lotta contro i cambiamenti climatici nonché per fronteggiare le sfide ambientali globali, garantendo al contempo la continuità di dati fondamentali per sostenere l'agricoltura, la silvicoltura, il monitoraggio marittimo e numerosi altri settori, come ha sottolineato la direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell'ESA, Simonetta Cheli. La missione Copernicus Sentinel-2 fornisce, da una quota di 786 Km dalla superficie terrestre, immagini ottiche ad alta risoluzione per una vasta gamma di applicazioni tra cui, appunto, l'agricoltura, il monitoraggio della qualità dell'acqua e la gestione dei disastri naturali. Si basa su una costellazione di due satelliti identici che orbitano nello stesso percorso ma distanziati di 180°: Sentinel-2A e Sentinel-2B. L'ingresso in orbita di Sentinel-2C comporterà la sostituzione di Sentinel-2A, dopo un breve periodo di osservazioni congiunte. Sentinel-2D, invece, subentrerà poi a Sentinel-2B. In futuro, la missione Sentinel-2 Next Generation continuerà a garantire la continuità dei dati oltre il 2035. I dati di Sentinel-2 sono disponibili gratuitamente tramite il Copernicus Data Space Ecosystem. Sentinel-2C, dunque, è stato l'ultimo lancio del Vega, dopo 12 anni di servizio e dopo aver messo in orbita alcune tra le più importanti missioni dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'Agenzia Spaziale Italiana. Così il presidente dell'Asi, Teodoro Valente. "Si chiude oggi - ha detto - con il lancio del Satellite Sentinel-2C della rete europea Copernicus, la carriera ultradecennale del lanciatore Vega, italiano ed europeo; un grande successo anche in termoni di contrubuto alle capacità di accesso autonomo allo Spazio dell'intera Europa". Dopo quest'ultimo volo, il Vega originale verrà sostituito dalla versione aggiornata Vega-C.