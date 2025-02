Spazi urbani, Barabotti (Lega): al centro ci sia la socialità Roma, 19 feb. (askanews) -Andrea Barabotti, parlamentare della Lega, Membro della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, in occasione della presentazione del saggio di Fabrizio Capaccioli (presidente di GBC Italia) dal titolo "Urbano e Umano: ripensare le città per un equilibrio tra progresso e umanità", ha messo in evidenza l'importanza di una pianificazione economica strategica per le città del futuro: "Il nostro paese dopo decenni deve ritrovare un piano di edilizia residenziale pubblica degno di questo nome. Il ministro Salvini su questo fronte si è già impegnato e sta già lavorando da tempo. E' evidente che al centro di questo nuovo piano di edilizia residenziale pubblica deve esserci l'essere umano, i nostri giovani, le nostre famiglie, in parole povere la socialità", ha dichiarato Barabotti.