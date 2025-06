Spazi esterni e piscine accessibili, Stannah innova ancora Milano, 19 giu. - Trent'anni di successo e soddisfazioni. Stannah spegne le trenta candeline festeggiando il consolidamento nel mercato italiano con numeri importanti. Quasi 50 mila montascale venduti, 3000 partner su tutta la penisola e 2,6 milioni di rotaie percorse. Migliorare la vita delle persone, un lavoro che per Stannah è diventata una missione. E che ha portato a una rivoluzione anche per quel che riguarda gli spazi esterni, con due soluzioni nuove e innovative: All Seasons 260 e Stannah Easy Pool. Giovanni Messina, Director of Southern Europe di Stannah, ha dichiarato: "All Seasons 260 si inserisce per completare la nostra linea di prodotti per esterno. Easy pool, invece, per noi è un'assoluta novità perché per la prima volta abbiamo lavorato sull'accessibilità alla piscina. Quest'ultimo prodotto viene alimentato con la pressione dell'acqua e non necessita di alcun collegamento elettrico". Attenzione al cliente, qualità, sicurezza. Ma anche un design e un gusto per l'estetica spiccatamente italiani. Stannah coniuga tutti questi elementi e rilancia quella che da sempre è la sua mission: divulgare un concetto di mobilità fondato sul benessere psico-fisico. Giovanni Messina, Director of Southern Europe di Stannah, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Stannah compie 30 anni in Italia; in questo periodo ci siamo concentrati sulla mobilità all'interno delle case. Con il passare del tempo abbiamo ampliato il nostro raggio d'azione, lavorando anche su concetti di mobilità che esulassero dal contesto casalingo". Un percorso italiano lungo trent'anni. Un percorso fatto di innovazione e di trasformazione, di sfide e di numeri. Un percorso destinato a continuare all'insegna dell'eccellenza. Quella che Stannah ricerca da sempre per migliorare la vita delle persone.