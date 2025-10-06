Domenica 5 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Italiana morta a FormenteraFrancia LecornuFlotillaGuerra UcrainaRitiro SinnerElezioni Calabria
Acquista il giornale
VideoSpari sulla folla a Sydney: venti feriti, arrestato un uomo di 60 anni
6 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Spari sulla folla a Sydney: venti feriti, arrestato un uomo di 60 anni

Spari sulla folla a Sydney: venti feriti, arrestato un uomo di 60 anni

La polizia indaga sulle motivazioni dell'attacco